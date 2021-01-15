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Психолог назвала последствия работы из кровати во время удаленки
Фото: freepik.com

Психолог назвала последствия работы из кровати во время удаленки

Анастасия Волоснова

Здоровье

Работа из кровати во время удаленки может стать причиной эмоционального выгорания и головных болей. Об этом рассказала руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Ермолаева.

По словам психолога, у человека, работающего из кровати, повышается уровень стресса. Его мозг смешивает место для сна и работы, из-за чего человек не может достаточно насладиться отдыхом. Постоянное напряжение быстро приведет к эмоциональному выгоранию, считает Ермолаева.

— Когда человек работает лежа в кровати, у него стирается граница между рабочим пространством и пространством для отдыха. Могут возникать навязчивые мысли о непроходящей работе, мысли во сне, мысли при засыпании, связанные с рабочим процессом, — объясняет психолог.

Она добавила, что кровать не может приспособить человека к продуктивной работе из-за недостатка физической активности.

— С психофизиологической точки зрения, человеку для работы нужен определенный уровень комфорта, в том числе комфорта для тела, который способствует этой работе. Это удобный стул, прямая спина, осанка, возможность двигаться, вставать, — пояснила Ермолаева.

Специалист уточнила, что неудобное положение тела может привести к проблемам со здоровьем. Работа из кровати зажимает мышцы и позвоночник человека, что может спровоцировать головные боли, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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