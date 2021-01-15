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Современный логистический комплекс появился в ТиНАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Современный логистический комплекс появился в ТиНАО

Юлия Ямпольская

Город

Логистический комплекс ввели в деревне Давыдково в Марушкинском поселении в Новой Москве. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, комплекс размещен на участках площадью 76,3 гектара. Проект был реализован за счет средств инвестора.

— Вводится достаточное количество офисных площадей, ведь в ТиНАО работает несколько сотен организаций, из них более 60 — крупные, средние и малые предприятия пищевой, фармацевтической, радиоэлектронной,машиностроительной и других отраслей, — уточнил Жидкин.

Он также добавил, что в течение восьми лет в Новой Москве было создано более 170 тысяч рабочих мест. А в 2020 году в ТиНАО ввели свыше 300 тысяч квадратных метров коммерческих площадей, что позволило создать еще больше рабочих мест для горожан.

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