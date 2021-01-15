Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Я благодарна Прохору»: Цымбалюк-Романовская рассказала о своих отношениях с Шаляпиным
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Я благодарна Прохору»: Цымбалюк-Романовская рассказала о своих отношениях с Шаляпиным

Анастасия Волоснова

Звезды

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о своих отношениях с певцом Прохором Шаляпиным. Артистка сблизилась с музыкантом после развода с Арменом Джигарханяном.

Цымбалюк-Романовская развелась с Джигарханяном в 2017 году, но так до конца и не отпустила ситуацию. Пианистка долгое время была участницей различных ток-шоу, на которых отстаивала свою честь, и познакомилась с Прохором Шаляпиным.

Между Шаляпиным и Цымбалюк-Романовской завязались тесные отношения, в которых многие в Сети увидели новый звездный роман. Однако сама пианистка отрицает подобное развитие событий.

— Мы не встречались как мужчина и женщина. Но какое-то время общались, и это было своевременно. Этот тяжелый период мне нужно было пережить. И я благодарна за это Прохору. Тогда я выглядела как женщина, которую затравили, в чем-то обвинили, забрасывали камнями, застреливали пулеметами, — цитирует Teleprogramma.pro Цымбалюк-Романовскую.

По словам пианистки, из их дружеских с Шаляпиным отношений вышла «красивая история», однако постепенно они прекратили общение. Теперь от их дружбы остались лишь совместные фотографии, добавила Цымбалюк-Романовская.

Читайте также: «Превратилась в подавленную женщину»: Муцениеце рассказала о браке с Прилучным

звездные парыВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор Шаляпин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Все мнения
О проекте