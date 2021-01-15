«Я благодарна Прохору»: Цымбалюк-Романовская рассказала о своих отношениях с Шаляпиным

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о своих отношениях с певцом Прохором Шаляпиным. Артистка сблизилась с музыкантом после развода с Арменом Джигарханяном.

Цымбалюк-Романовская развелась с Джигарханяном в 2017 году, но так до конца и не отпустила ситуацию. Пианистка долгое время была участницей различных ток-шоу, на которых отстаивала свою честь, и познакомилась с Прохором Шаляпиным.

Между Шаляпиным и Цымбалюк-Романовской завязались тесные отношения, в которых многие в Сети увидели новый звездный роман. Однако сама пианистка отрицает подобное развитие событий.

— Мы не встречались как мужчина и женщина. Но какое-то время общались, и это было своевременно. Этот тяжелый период мне нужно было пережить. И я благодарна за это Прохору. Тогда я выглядела как женщина, которую затравили, в чем-то обвинили, забрасывали камнями, застреливали пулеметами, — цитирует Teleprogramma.pro Цымбалюк-Романовскую.

По словам пианистки, из их дружеских с Шаляпиным отношений вышла «красивая история», однако постепенно они прекратили общение. Теперь от их дружбы остались лишь совместные фотографии, добавила Цымбалюк-Романовская.

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