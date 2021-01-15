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Свыше 1,2 тысячи пар подали онлайн-заявление в ЗАГСы столицы в новогодние праздники
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Свыше 1,2 тысячи пар подали онлайн-заявление в ЗАГСы столицы в новогодние праздники

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 1,2 тысячи пар подали онлайн-заявление на регистрацию брака в столице за период новогодних праздников. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года число электронных заявлений выросло почти на 30 процентов.

— Столичные отделы ЗАГС принимали посетителей только в дежурном режиме, и подать заявление на регистрацию брака во время новогодних каникул лично не представлялось возможным. Тем не менее делать предложение в кругу близких и друзей в новогоднюю ночь или в Рождество достаточно распространено среди молодых, — рассказала Уханева.

Она отметила, что новый сервис можно найти на портале mos.ru в разделе «Услуги». Будущим молодоженам необходимо выбрать категорию «Семья, дети».

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