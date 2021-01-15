Крис Эванс может вернуться в киновселенную Marvel

Фото: instagram.com/teamcevans

Голливудский актер Крис Эванс находится в процессе подписания контракта о возвращении в киновселенную Marvel. Об этом сообщает издание Deadline.

Персонаж Эванса — супергерой Капитан Америка — появится в одном из проектов франшизы. Точное решение еще не принято, но режиссеры планируют оставить место для повторного возвращения героя.

По информации источников, вариант сольного фильма про Капитана Америку франшиза не рассматривает. Вероятнее всего, образ Стива Роджерса наделят менторскими качествами, которые ранее были присущи Тони Старку в фильмах Marvel про Человека-паука.

В каком именно фильме может сняться Эванс, пока не уточняется. На данный момент представители Marvel не прокомментировали информацию о роли актера в новых фильмах.

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