Актер Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма «Один дома — 2»

Кадр из фильма «Один дома»

Исполнивший главную роль в фильмах «Один дома» и «Один дома — 2» актер Маколей Калкин поддержал идею вырезать действующего президента США Дональда Трампа из второй части кинокартины.

Один из пользователей социальной сети Twitter опубликовал отредактированный отрывок из фильма, где в одном из эпизодов нет Трампа. Актеру понравилось это видео. Он также поддержал пользователя, который призвал создать петицию о замене американского лидера в фильме «Один дома — 2» на 40-летнего Калкина.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Пользователи Сети предложили свои варианты. На месте Трампа они видят избранного президента США Джо Байдена или актера Киану Ривза.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить Трампа в фильме «Один дома — 2» на себя.

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