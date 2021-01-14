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Актер Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма «Один дома — 2»
Кадр из фильма «Один дома»

Актер Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма «Один дома — 2»

Кирилл Николаев

Общество

Исполнивший главную роль в фильмах «Один дома» и «Один дома — 2» актер Маколей Калкин поддержал идею вырезать действующего президента США Дональда Трампа из второй части кинокартины.

Один из пользователей социальной сети Twitter опубликовал отредактированный отрывок из фильма, где в одном из эпизодов нет Трампа. Актеру понравилось это видео. Он также поддержал пользователя, который призвал создать петицию о замене американского лидера в фильме «Один дома — 2» на 40-летнего Калкина.

Пользователи Сети предложили свои варианты. На месте Трампа они видят избранного президента США Джо Байдена или актера Киану Ривза.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить Трампа в фильме «Один дома — 2» на себя.

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актерДональд Трамп«Один дома»
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