Член Палаты представителей США пообещала поднять вопрос об импичменте Байдена

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Новый член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая республиканцев, намерена поднять вопрос об импичменте Джо Байдена. Об этом политик заявила в социальных сетях.

Грин объяснила свои планы тем, что хочет показать равенство закона для всех, в том числе для глав государств. На фоне второго импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа парламентарий предлагает объявить импичмент и избранному президенту — демократу Байдену.

— У нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний, — сказала женщина, комментируя свое заявление в интервью телеканалу Newsmax.

Грин уточнила, что хочет воплотить задуманное 21 января, на следующий же день после инаугурации Байдена.

"On behalf of the American people - on January 21st I will be filing articles of impeachment on Joe Biden."



"We have to make sure our leaders are held accountable," says @mtgreenee. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/aOh9GOdN1E — Newsmax (@newsmax) January 14, 2021

13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате. Однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать Сенат с каникул до инаугурации Байдена, запланированной на 20 января.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. 7 января Конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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