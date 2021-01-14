Член Палаты представителей США пообещала поднять вопрос об импичменте Байдена
Новый член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая республиканцев, намерена поднять вопрос об импичменте Джо Байдена. Об этом политик заявила в социальных сетях.
Грин объяснила свои планы тем, что хочет показать равенство закона для всех, в том числе для глав государств. На фоне второго импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа парламентарий предлагает объявить импичмент и избранному президенту — демократу Байдену.
— У нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний, — сказала женщина, комментируя свое заявление в интервью телеканалу Newsmax.
Грин уточнила, что хочет воплотить задуманное 21 января, на следующий же день после инаугурации Байдена.
"On behalf of the American people - on January 21st I will be filing articles of impeachment on Joe Biden."— Newsmax (@newsmax) January 14, 2021
"We have to make sure our leaders are held accountable," says @mtgreenee. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/aOh9GOdN1E
13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате. Однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать Сенат с каникул до инаугурации Байдена, запланированной на 20 января.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. 7 января Конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.
Протесты в Вашингтоне
6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.
СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.
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