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Новые персонажи появятся в сериале по «Властелину колец»
Кадр из фильма «Властелин колец. Две крепости», 2002, New Line Cinema

Новые персонажи появятся в сериале по «Властелину колец»

Анастасия Волоснова

Кино

В официальном синопсисе сериала по вселенной «Властелина колец» появились новые персонажи. Соответствующий анонс вышел на портале TheOneRing.net.

Отмечается, что сериал станет приквелом культовой киносаги. Сюжетная линия будет разворачиваться за несколько тысячелетий до описанных в книгах Джона Толкина событий.

— Зрители перенесутся в эру, когда ковались великие силы, королевства возносились и превращались в руины, необычные герои проходили испытания, надежда висела на волоске, а самый великий злодей, когда-либо выходивший из-под пера Толкина, грозил погрузить мир во тьму, — говорится в синопсисе.

По словам авторов проекта, несмотря на то, что в сериале появятся новые персонажи, зрители увидят и знакомых героев.

Напомним, первый сезон сериала по «Властелину колец» планируют выпустить в 2021 году. Пилотную серию сериала режиссировал Хуан Антонио Байона.

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