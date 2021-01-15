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Уголовное дело возбудили после поставки почти 10 миллионов использованных перчаток в Москву
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Уголовное дело возбудили после поставки почти 10 миллионов использованных перчаток в Москву

Юлия Ямпольская

Происшествия

Столичная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела после поставки 10 миллионов использованных перчаток для защиты от коронавируса. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Уточняется, что российская компания заключила с зарубежной фирмой контракт на поставку в Россию одноразовых виниловых перчаток. Выяснилось, что продукция в количестве 9,9 миллиона штук имела характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении.

На данный момент в России введены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, из-за чего предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

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