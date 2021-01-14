Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки А-320 в Пулково

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Проверка проводится по факту посадки в Петербурге самолета, летевшего из московского аэропорта Домодедово в Салехард. Инцидентом заинтересовалась Новоуренгойская транспортная прокуратура.

Речь идет о пассажирском лайнере А-320 авиакомпании «Ямал», который утром 14 января вынужденно сел в петербургском Пулкове из-за неисправности приборов. В результате происшествия никто не пострадал, воздушное судно невредимо.

Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, всего на борту было 111 пассажиров.

— Новоуренгойским транспортным прокурором незамедлительно организованная проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, — указано в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Отмечается, что из Москвы в Санкт-Петербург вылетел резервный борт, на котором пассажиры не состоявшегося рейса должны будут добраться до Салехарда. Ориентировочное время вылета — 11:00 по столичному времени.

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