Мужчина в Подмосковье выстрелил в дверь квартиры, за которой стояли полицейские

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Мужчина произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону металлической двери, за которой в подъезде находились сотрудники полиции. Правоохранители прибыли для проверки информации о готовящемся преступлении, звонок поступил из квартиры стрелявшего. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел в подмосковном городе Пушкино. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли одну стреляную гильзу, а также охотничье ружье.

На данный момент жильцов квартиры доставили в отдел для опроса. Следствие проверит наличие разрешения на ношение оружия и порядок его выдачи и контроля.

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