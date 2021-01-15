Скандально известная сестра Меган Маркл написала компрометирующую книгу о герцогине

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Сводная сестра Меган Маркл Саманта Грант написала о герцогине компрометирующую книгу под названием «Дневник нахальной принцессы». Об этом сообщает Daily Star.

В книге Грант обещает рассказать читателям «хорошие, плохие и грязные» подробности о герцогине Сассекской. Презентацию книги планируется провести в воскресенье, 17 января.

— Я не знаю, понравится ли ей то, что она прочтет. С чем-то она, вероятно, согласится, а с чем-то — нет. Это честно, в этом и заключается баланс. Очевидно, что некоторые подробности ей придутся не по душе. Правда порой удивительнее, чем вымысел, и я предпочитаю говорить правду, — заявила сводная сестра Маркл.

В разговоре с журналом In Touch Weekly анонимный источник отметил, что герцогиня Сассекская вряд ли будет публично комментировать книгу своей сводной сестры.

Ранее Грант обвиняла Маркл в нежелании помогать своему отцу.

— Если ты можешь потратить 75 тысяч долларов на платье, ты можешь потратить их и на отца, — возмущалась она, имея в виду платье с фотосессии в честь помолвки Маркл с принцем Гарри.

На герцогине в тот день был наряд от одного из элитных британских брендов.

Друзья Меган Маркл отмечают, что она никогда не общалась с Самантой Грант и Томасом Марклом-младшим, которые приходятся герцогине сводными сестрой и братом. Знакомые герцогини считают, что люди пытаются привлечь к себе внимание разговорами о том, что Маркл о них якобы забыла.

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