Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скандально известная сестра Меган Маркл написала компрометирующую книгу о герцогине
Фото: instagram.com/sussexroyal

Скандально известная сестра Меган Маркл написала компрометирующую книгу о герцогине

Анастасия Волоснова

Звезды

Сводная сестра Меган Маркл Саманта Грант написала о герцогине компрометирующую книгу под названием «Дневник нахальной принцессы». Об этом сообщает Daily Star.

В книге Грант обещает рассказать читателям «хорошие, плохие и грязные» подробности о герцогине Сассекской. Презентацию книги планируется провести в воскресенье, 17 января.

— Я не знаю, понравится ли ей то, что она прочтет. С чем-то она, вероятно, согласится, а с чем-то — нет. Это честно, в этом и заключается баланс. Очевидно, что некоторые подробности ей придутся не по душе. Правда порой удивительнее, чем вымысел, и я предпочитаю говорить правду, — заявила сводная сестра Маркл.

В разговоре с журналом In Touch Weekly анонимный источник отметил, что герцогиня Сассекская вряд ли будет публично комментировать книгу своей сводной сестры.

Ранее Грант обвиняла Маркл в нежелании помогать своему отцу.

— Если ты можешь потратить 75 тысяч долларов на платье, ты можешь потратить их и на отца, — возмущалась она, имея в виду платье с фотосессии в честь помолвки Маркл с принцем Гарри.

На герцогине в тот день был наряд от одного из элитных британских брендов.

Друзья Меган Маркл отмечают, что она никогда не общалась с Самантой Грант и Томасом Марклом-младшим, которые приходятся герцогине сводными сестрой и братом. Знакомые герцогини считают, что люди пытаются привлечь к себе внимание разговорами о том, что Маркл о них якобы забыла.

Читайте также: Эксперты увидели возможность примирения принцев Уильяма и Гарри этим летом

Мегал Марклпринц Гаррикнига
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Грустные истории услышать не хотите ли

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Все мнения
О проекте