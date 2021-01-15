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Скончался актер «Санта-Барбары» Питер Марк Ричман
Фото: youtube.com / AfterTheWizard

Скончался актер «Санта-Барбары» Питер Марк Ричман

Анастасия Волоснова

Общество

В Лос-Анджелесе скончался актер Питер Марк Ричман, известный по ролям в сериалах «Рыцарь дорог» и «Санта-Барбара». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист умер от естественных причин в возрасте 93 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Американский актер исполнил роли в более чем 130 телевизионных сериалах. Наиболее популярными картинами с его участием стали «Рыцарь дорог», «Санта-Барбара», «Беверли-Хиллз 90210», «Звездный путь: Следующее поколение» и «Сумеречная зона».

Питер Марк Ричман также работал актером озвучки в мультсериалах «Бэтмен», «Супермен» и «Человек-паук».

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