Скончался актер «Санта-Барбары» Питер Марк Ричман

Фото: youtube.com / AfterTheWizard

В Лос-Анджелесе скончался актер Питер Марк Ричман, известный по ролям в сериалах «Рыцарь дорог» и «Санта-Барбара». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист умер от естественных причин в возрасте 93 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Американский актер исполнил роли в более чем 130 телевизионных сериалах. Наиболее популярными картинами с его участием стали «Рыцарь дорог», «Санта-Барбара», «Беверли-Хиллз 90210», «Звездный путь: Следующее поколение» и «Сумеречная зона».

Питер Марк Ричман также работал актером озвучки в мультсериалах «Бэтмен», «Супермен» и «Человек-паук».