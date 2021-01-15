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Психолог объяснил, как справиться клаустрофобией
Фото: Pixabay.com / ambermb

Психолог объяснил, как справиться клаустрофобией

Алина Иванова

Здоровье

Клинический психолог Николай Чадаев рассказал, почему возникает боязнь замкнутого пространства и как от нее избавиться. Об этом специалист сообщил в беседе с ФАН.

По его словам, у человека из-за нехватки воздуха и замкнутого пространства могут появиться паническая атака, головокружение и дрожь, даже если ему ничего не угрожает. Клаустрофобией страдают от пяти до семи процентов населения Земли. Состояние проявляется в разной степени, пояснил эксперт.

— Клаустрофобия — это психопатологический синдром. Панический страх закрытых помещений возникает по разным причинам. Первая и самая частая — стресс, пережитый человеком в замкнутом пространстве. Также он может быть связан с генетическими особенностями человека или нарушением функционирования головного мозга. Нередко клаустрофобию навязывают детям родители, — уточнил Чадаев.

Он отметил, что достичь излечения самостоятельно невозможно. Облегчить свое состояние можно тренингами с помощью специалиста, у которого есть опыт в этой сфере.

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