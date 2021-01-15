«Красивая пара»: Наталья Фриске показала подписчикам своего нового возлюбленного

Фото: instagram.com/friske_natalia

Сестра Жанны Фриске Наталья выложила в своем Instagram-аккаунте первую фотографию с новым возлюбленным.

С мужем Сергеем Вшивковым девушка развелась спустя шесть лет после бракосочетания — в 2019 году. После этого она публично не рассказывала о своей личной жизни.

Свежая публикация Фриске намекает на новый роман девушки. На снимке предстала сама Фриске, которую поддерживает на спине мужчина по имени Александр. Наталья одета в наряд бежевого цвета, а ее вероятный возлюбленный — в черное худи.

— Мне так нравится эта фотка, — написала девушка под снимком и поставила влюбленный эмодзи.

Нежное сочетание цветов и подпись к снимку навели подписчиков на мысль, что Александр действительно стал новым возлюбленным Натальи Фриске.

«Как вы похожи, какие красивые»; «И правда, одно лицо»; «Восторг! Счастье и любовь видны в вашей паре»; «Могла бы быть очень красивая пара»; «Это ваш парень?»; «Приятный мужчина, и вы с ним очень смотритесь», — написали поклонники.

Одна из подписчиц написала в комментариях о симпатичности «парня» Фриске, за что Наталья поблагодарила девушку.

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