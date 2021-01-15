Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Реконструкцию Краснобогатырской улицы проведут на северо-востоке Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Реконструкцию Краснобогатырской улицы проведут на северо-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

В ближайшее время власти планируют начать реконструкцию Краснобогатырской улицы на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

По данным пресс-службы, в рамках первого этапа реконструкции на Краснобогатырской улице будет построен проезд № 422 и мост через реку Яузу. Протяженность моста составит 42,67 метра, а ширина проезда — 13,5 метра, или две полосы в каждом направлении.

— Проектируемый проезд обеспечит транспортные связи между улицей Краснобогатырской и проспектом Ветеранов. Движение пешеходов будет организовано по тротуарам шириной 2,25 метра. Переход проезжей части — по наземным регулируемым переходам. Предусматривается строительство нового светофорного объекта на пересечении проезда с проспектом Ветеранов, — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что строительные работы должны будут закончить спустя 14 месяцев после их начала. На выполнение строительно-монтажных работ был объявлен конкурс, итоги которого подведут в феврале, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Строительство первого корпуса ЖК «Тополя» завершили на юго-востоке Москвы

реконструкциястроительствоРафик Загрутдинов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Все мнения
О проекте