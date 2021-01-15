Реконструкцию Краснобогатырской улицы проведут на северо-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

В ближайшее время власти планируют начать реконструкцию Краснобогатырской улицы на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

По данным пресс-службы, в рамках первого этапа реконструкции на Краснобогатырской улице будет построен проезд № 422 и мост через реку Яузу. Протяженность моста составит 42,67 метра, а ширина проезда — 13,5 метра, или две полосы в каждом направлении.

— Проектируемый проезд обеспечит транспортные связи между улицей Краснобогатырской и проспектом Ветеранов. Движение пешеходов будет организовано по тротуарам шириной 2,25 метра. Переход проезжей части — по наземным регулируемым переходам. Предусматривается строительство нового светофорного объекта на пересечении проезда с проспектом Ветеранов, — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что строительные работы должны будут закончить спустя 14 месяцев после их начала. На выполнение строительно-монтажных работ был объявлен конкурс, итоги которого подведут в феврале, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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