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Более 40 застрявших машин переместили эвакуаторы АМПП в новогодние праздники
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Более 40 застрявших машин переместили эвакуаторы АМПП в новогодние праздники

Юлия Ямпольская

Транспорт

Во время новогодних праздников эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) переместили свыше 40 застрявших в снегу и поврежденных машин. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что 8 грузовых и 34 легковые машины не смогли без помощи эвакуатора покинуть место происшествия. Чаще всего попадавшие в ДТП авто перемещали с МКАД и Варшавского шоссе, передает агентство городских новостей «Москва».

Как отметили в пресс-службе, в зимнее время года круглосуточная помощь эвакуаторов особенно актуальна.

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