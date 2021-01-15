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СМИ: Актер Сергей Чирков порезал ногу при нападении с ножом на жену
Фото: Instagram @chirkov.sergey.official

СМИ: Актер Сергей Чирков порезал ногу при нападении с ножом на жену

Олег Сыров

Анастасия Волоснова

Звезды
Россия, Москва, Малый Краснопрудный тупик, 2Карта всех событий

Мужчина 1983 года рождения получил ножевое ранение в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в главном управлении МВД ЦАО по городу в пятницу, 15 января.

Отмечается, что в 01:15 с 13 на 14 января в ведомство поступило сообщение от женщины о ранении ее мужа в квартире дома № 2 в Малом Краснопрудном тупике.

— Прибывшие полицейские выяснили, что в квартире находятся супруги. Мужчина, которому медики оказали помощь в связи с ранением ноги, написал объяснение, что был нетрезв и случайно травмировал себе ногу ножом, — пояснили в ведомстве.

По данным Пятого канала, нетрезвым мужчиной оказался российский актер Сергей Чирков, известный по роли в фильме «На игре». Как выяснили СМИ, артист получил ножевое ранение бедра после нападения на собственную жену в состоянии алкогольного опьянения.

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