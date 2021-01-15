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Вдова Грачевского оставила ему эмоциональное послание в Сети
Фото: АГН «Москва»

Вдова Грачевского оставила ему эмоциональное послание в Сети

Виктория Федотова

Звезды

Вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Сети эмоциональное обращение умершему мужу.

— Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу... Я хочу быть с тобой... Почему? За что? — написала она, узнав о смерти мужа.

Вдова Грачевского оставила ему эмоциональное послание в СетиФото: Instagram@belotserkovskaia_official

У пары остался сын Филипп, всего у Грачевского четверо детей.

Напомним, режиссер умер около 22 часов в четверг, 14 января, в столичной больнице. Ранее Грачевского доставили в столичную больницу № 52 с COVID-19. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «Организация кинопроизводства». Работал токарем, затем техником-конструктором на Заводе Королева. После службы в армии устроился на Киностудию имени Горького грузчиком. Позже Грачевский работал администратором на фильмах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию «Ералаш-Лэнд», а в 2005 году на базе киностудии основал «Ералаш».

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