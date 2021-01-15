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Диетолог дал советы, как защитить кожу в сильные морозы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Диетолог дал советы, как защитить кожу в сильные морозы

Елена Плешивцева

Здоровье

Нутрициолог и диетолог Роман Пристанский дал советы, как защитить кожу от сильных морозов. Об этом он рассказал в беседе с Nation News.

Эксперт уточнил, что главная проблема для организма в холода в том, что, заходя с улицы в помещение, мы даем повышенную нагрузку на кровеносные сосуды, которые то резко сужаются, то расширяются. От этого кожа становится хрупкой и шелушится.

— Принято считать, что дорогостоящих кремов для рук и лица, а также питательных масок для волос будет достаточно, однако увлажнять организм нужно и изнутри. Регулярное употребление полезных жиров, достаточное количество чистой питьевой воды, отдых, качественный сон помогут вам поддерживать водный и липидный балансы, — пояснил Пристанский.

Диетолог рекомендует употреблять в пищу больше зеленых овощей и корнеплодов, а также авокадо, растительные масла, орехи, рыбу и морепродукты.

В Подмосковье врачи напомнили жителям региона, как избежать обморожения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Терапевт Анастасия Олейникова советует выбирать в холода одежду из натуральных тканей и носить ее в несколько слоев. Обувь врач также рекомендует приобретать из натуральных материалов и на толстой подошве. В сильные морозы эксперт советует носить с собой термос с горячим питьем.

Ранее Newinform рассказал, что в Санкт-Петербурге фотограф Антон Кубышкин сфотографировал цветы, распустившиеся в городе при морозе 17 градусов.

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