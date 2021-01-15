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Вертолет столкнулся с КамАЗом в воздухе на ралли «Дакар»
Фото: youtube.com

Вертолет столкнулся с КамАЗом в воздухе на ралли «Дакар»

Никита Абрамов

Спорт

КамАЗ под управлением пилота Антона Шибалова столкнулся с вертолетом организаторов во время прохождения 12-го этапа ралли-марафона «Дакар». Столкновение произошло, когда машина подпрыгнула на трамплине. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил пресс-атташе российской команды «КамАЗ-мастер» Эрик Хайруллин.

— Вертолет организаторов слишком низко завис над трассой и в какой-то момент, когда несущийся на скорости грузовик подбросило, он задел, по всей видимости, лыжу вертолета, что, конечно, очень опасно, — цитирует Хайруллина РИА Новости.

Также пресс-атташе российской команды уточнил, что обошлось без жертв. Автомобиль Шибалова дошел до финиша, где у него обнаружили поврежденный воздухозаборник.

Хайруллин отметил, что этот вопрос должны разбирать организаторы полетов во время соревнований.

По итогам ралли-марафона призовой пьедестал остался за командой «КамАЗ-мастер». Дмитрий Сотников впервые за карьеру завоевал главный приз «Дакара», второе место занял Антон Шибалов, а третьим стал Айрат Мардеев.

Читайте также: Экипаж россиянина Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар»

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