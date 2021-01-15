Сябитова прокомментировала слова Урганта, который «поженил» ее с Моргенштерном

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Телеведущая Роза Сябитова отреагировал на высказывание Ивана Урганта, который «поженил» ее с Моргенштерном. В одном из выпусков программы «Вечерний Ургант» ведущий пошутил по поводу свадьбы свахи и рэпера.

— Скорее всего шутка родилась из того, что у Алишера татарская фамилия. Когда я это узнала, спросила, татарин ли он. Все знают мое трепетное отношение к представителям моей национальности. Он стал открещиваться, но я его подловила, ведь его папа – башкир, а это все к нам относится, — цитирует Сябитову Teleprogramma.pro.

По мнению телеведущей, Моргенштерн крайне необразованный человек. Такие звезды среди молодежи ей совсем не нравятся.

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