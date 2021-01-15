Спасатели потушили пожар в многоэтажке на северо-западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожарные потушили возгорание в квартире многоэтажки на улице Берзарина. Об этом в пятницу, 15 января, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 14:32. Пламя вспыхнуло на 12-м этаже дома по адресу улица Берзарина, дом 17, корпус 1. Прибывшим пожарным удалось потушить возгорание. Они вывели из здания несколько человек, которым оказывают помощь медики.

Сведений о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Позднее уточнили, что при пожаре в многоэтажке удалось спасти семь человек, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.





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