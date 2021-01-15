МЧС: Число пожаров в России в 2020 году снизилось на семь процентов

Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

В 2020 году было зафиксировано почти на семь процентов меньше пожаров, чем годом ранее. Об этом рассказал главный государственный инспектор России по пожарному надзору Анатолий Супруновский в пятницу, 15 января.

— В 2020 году зарегистрировано 439,1 тысячи пожаров, что на 6,9 процента меньше, чем в 2019 году, — пояснил Супруновский.

Он также уточнил, что при возгораниях в прошлом году погибли 8262 человека. Это на 3,5 процента меньше, чем в 2019 году. Инспектор добавил, что среди погибших 355 несовершеннолетних. Их число уменьшилось на 12,6 процента, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в МЧС рассказали, сколько пожаров произошло в Москве за новогодние праздники.

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