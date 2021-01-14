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Диспетчера отправили под домашний арест после ЧП с лавиной в Норильске
Фото: krk.sledcom.ru

Диспетчера отправили под домашний арест после ЧП с лавиной в Норильске

Ростислав Зубков

Закон

Сотрудник Единой дежурной диспетчерской службы Норильска Игорь Вакуленко отправлен под домашний арест в рамках дела о сходе лавины. Соответствующее решение принял Норильский городской суд, сообщила его официальный представитель Оксана Веселова в четверг, 14 января.

— Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 марта, — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы суда.

Напомним, 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок. Позднее из-под снега вытащили тело 45-летнего мужчины. Также пострадали два человека, среди них 15-летний подросток, получивший множественные переломы и обморожение.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

Власти Норильска объявили 10 января днем траура по погибшим при сходе лавины.

Впоследствии следователи сообщили, что 30 декабря эксперты регионального главка МЧС составили прогноз возможных ЧС, по которому период с 31 декабря по 11 января в горных районах Красноярского края лавиноопасен. Там же указывался перечень превентивных мер.

В тот же день прогноз направили в ЕДДС Норильска, который попал в руки дежурного Вакуленко, однако тот не включил информацию о лавиноопасности в оперативную сводку. Ввиду халатности мужчины никто не был в курсе лавинной опасности, в связи с чем местные власти не смогли принять превентивные меры. Региональное управление СК завело дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Норильсксудсход лавины
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