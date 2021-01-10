Пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ

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Подростка, который сильно пострадал из-за схода лавины на склоне горы Отдельная под Норильском, сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона в воскресенье, 10 января.

— Мальчик еще в реанимации и стабильно тяжелый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно, — передает сообщение РИА Новости.

Напомним, 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок. Позднее из-под снега вытащили тело 45-летнего мужчины. Пострадали два человека, среди них 15-летний подросток, получивший множественные переломы и обморожение. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

Власти Норильска сообщили, что 10 января объявлено днем траура по погибшим при сходе лавины.

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