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Спасенный из-под лавины под Норильском подросток находится в тяжелом состоянии
Фото: 24.mchs.gov.ru

Спасенный из-под лавины под Норильском подросток находится в тяжелом состоянии

Виктория Родимкина

Происшествия

Подросток, который был спасен после схода лавины на турбазу под Норильском, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края в субботу, 9 января.

— Мальчик обследован, ему оказана необходимая помощь и он в реанимации. Его состояние тяжелое, но стабильное, — передает сообщение РИА Новости.

Кроме того, в региональном отделении МЧС сообщили, что угрозы схода еще одной лавины нет.

— По данным ЕДДС Норильска, информации по угрозе второго схода лавины нет, — уточнили в ведомстве.

Напомним, 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок. Позднее из-под снега вытащили тело 45-летнего мужчины. Пострадали два человека, среди них 15-летний подросток, получивший множественные переломы и обморожение. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

Ранее по теме: Поиск пропавших и уголовное дело: что известно о сходе лавины под Норильском

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