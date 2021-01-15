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Бывшая домработница Киркорова заявила, что боится высказываться о нем плохо
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Бывшая домработница Киркорова заявила, что боится высказываться о нем плохо

Никита Абрамов

Звезды

Бывшая домработница музыканта Филиппа Киркорова Людмила Дороднова рассказала, что не хочет обсуждать в СМИ увольнение из дома короля поп-музыки.

— Я теперь на эти темы не разговариваю вообще. Только со своими. Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я знаю, что он очень хорошо обо мне высказался. Но и я о нем ничего плохого не говорила, — цитирует Дороднову Teleprogramma.pro.

Ранее бывшая домработница рассказала о своем увольнении в эфире телепередачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Филипп Киркоров, по его словам, не держит обиды на Людмилу. Он отметил, что выплатил ей солидную денежную компенсацию, которой хватит надолго.

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