Более 20 тысяч семей использовали материнский капитал в Подмосковье

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Более 20 тысяч семей использовали региональный материнский капитал в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

— Право на получение ежегодной выплаты имеет семья, у которой есть неиспользованный сертификат и при условии рождения (усыновлении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года, — рассказала министр Ирина Фаевская.

В ведомстве уточнили, что в регионе 7381 семья улучшила жилищные условия, 2435 семей потратили маткапитал на образование детей, а 10 727 семей выбрали ежегодные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

О ряде выплат для россиян в этом году напомнил портал Nation News. Гражданам доступны выплаты, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума за 12 месяцев, а также если семья воспитывает детей от трех до семи лет. С января этого года максимальный размер выплаты равен одному региональному прожиточному минимуму.

Ранее Newinform рассказал об исследованиях, проведенных международным детским фондом ООН ЮНИСЕФ. Ученые считают, что средняя продолжительность жизни детей, рожденных 1 января этого года, составит 84 года.

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