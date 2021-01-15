Александр Гудков заявил, что раньше ненавидел Алексея Щербакова

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Комик Александр Гудков признался, что ненавидел Алексея Щербакова, из-за чего отказался сниматься в шоу «Что было дальше?».

О своей неприязни артист рассказал юмористу лично после того, как решился на съемки в шоу.

— Не хотел приходить. С каждым просмотром шоу «Что было дальше?» заставлял себя все больше и больше любить этого человека, но... только еще больше ненавидел, — признался в эфире передачи Гудков.

Также артист раскрыл причину своего участия в юмористическом шоу. Оказывается, он смог увидеть Щербакова с другой стороны — на съемочной площадке музыкального шоу, где они выступили напарниками.

Как сообщает StarHit, после совместных съемок неприязнь Гудкова к Щербакову пропала.

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