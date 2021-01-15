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Водитель иномарки сбил ребенка на Олимпийском проспекте в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Водитель иномарки сбил ребенка на Олимпийском проспекте в Москве

Олег Сыров

Анастасия Колоскова

Происшествия

Днем в пятницу, 15 января, водитель иномарки наехал на 13-летнюю девочку на Олимпийском проспекте. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что ДТП зарегистрировали в 13:20 у дома 22 по Олимпийскому проспекту. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники ГИБДД.

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