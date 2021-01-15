Пострадавшего от собак в Улан-Удэ школьника направили санбортом в Москву

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Врачи направили пострадавшего от нападения собак в Улан-Удэ 11-летнего школьника спецбортом на лечение в столицу. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Бурятии.

— Санитарный борт вылетел. Ребенок будет проходить дальнейшее лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, — рассказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Накануне прошла телеконсультация по вопросам организации оказания медицинской помощи ребенку ведущих специалистов НИИ с бригадой врачей детской республиканской клинической больницы, представителями министерства республиканского здравоохранения и территориального центра медицины катастроф. Ребенка было решено перевезти, региональные власти оплачивают его транспортировку и проживание с ним матери.

Ранее сообщалось, что 12 января около 13:00 четыре собаки напали на ребенка, который возвращался домой из школы. Мальчика удалось отбить проходившему мимо мужчине. Ребенок получил серьезные травмы: на голове, теле и конечностях у него множественные укушенные рваные раны, он находится в тяжелом состоянии.

По факту халатности возбуждено уголовное дело.

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