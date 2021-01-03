Собаки насмерть загрызли школьника во дворе в Подмосковье

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В Подмосковье собаки насмерть загрызли одиннадцатилетнего мальчика. Трагедия произошла в субботу, 2 января, во дворе жилого дома в городе Ивантеевке.

По предварительной информации, у хозяйки дома проживали немецкие овчарки и алабаи.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт гибели ребенка, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что СК проверит информацию о нападении собаки на трехлетнего ребенка. На малолетнего ребенка напала собака породы алабай. Она несколько раз укусила мальчика. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

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