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«Акклиматизируемся потихоньку»: Николаев поделился с подписчиками фото из Майами
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

«Акклиматизируемся потихоньку»: Николаев поделился с подписчиками фото из Майами

Никита Абрамов

Звезды

Певец Игорь Николаев поделился с подписчиками фотографией, на которой он запечатлен со своей дочкой.

— Абсолютная любовь. Акклиматизируемся потихоньку, валяемся в кроватке, рассуждаем о единорогах, радугах, коронавирусе, океане... — подписал Николаев пост в Instagram-аккаунте.

Судя по геолокации социальной сети, фотография артиста с дочерью была сделана в Майами.

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