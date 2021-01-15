Дорожные инспекторы в Москве изъяли за новогодние каникулы более 50 автомобилей такси

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За дни новогодних каникул инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) изъяли 56 автомобилей такси. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Автомобили отправили на спецстоянку. Причиной изъятия стало то, что водители такси не прошли медицинский осмотр перед выездом, а также не проверили автомобили на технические неисправности.

В ведомстве отметили, что ежедневно на такси в столице передвигается более 900 тысяч человек.

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