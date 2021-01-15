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Дептранс рассказал о новом пригородном вокзале на МЦД-1
Фото: vk.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Дептранс рассказал о новом пригородном вокзале на МЦД-1

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Московская область, Одинцово, посёлок Баковка Карта всех событий

В четверг, 14 января, в столице открылся новый пригородный вокзал Баковка на МЦД-1. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что он является одним из самых обновленных вокзалов города благодаря навесам от непогоды, подземному терминалу и пеленальной комнате для пассажиров с детьми.

Видео: Департамент транспорта Москвы

В этом году мы планируем открыть еще 10 вокзалов на маршрутах МЦД и новый вокзал на МЦК для транзитных поездов дальнего следования,уточнил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых станциях Московских центральных диаметров (МЦД), которые будут реконструированы в ближайшее время.

Читайте также: Какие станции московского метро откроют в 2021 году

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