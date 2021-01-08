Какие станции московского метро откроют в 2021 году

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В 2021 году в Московском метрополитене планируется открыть 11 новых станций, заявил мэр Сергей Собянин. Сотням тысяч горожан станет намного проще передвигаться по столице. О том, где появятся новые подземные остановки, — в материале «Вечерней Москвы».

В городе несколько лет идет строительство Большой кольцевой линии. Оно планировалось еще в советские годы, но приступить к реализации столь масштабного проекта (в состав БКЛ должна войти 31 станция, а длина линий составит порядка 70 километров) удалось только в 2011 году.

В начале 2018-го был открыт первый участок — от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк», а в конце — второй, от «Петровского парка» до «Савеловской». До конца 2020 года они эксплуатировались совместно с желтой, Калининско-Солнцевской линией. В 2021 году Большую кольцевую линию планируется достроить более чем наполовину — западный участок.

Как заявил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев, в ближайшие один–два месяца власти намерены открыть две станции: «Карамышевская» и «Мневники».

«Карамышевская»

Станция будет находиться вдоль проспекта Маршала Жукова на пересечении с улицей Демьяна Бедного в районе Хорошево-Мневники Северо-западного административного округа Москвы на глубине 28 метров. Ее назвали в честь Карамышевского рубежа обороны столицы во время Великой Отечественной войны, который защищали части народного ополчения. По данным комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, оформить станцию планируют в стиле авангард.

Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В районе станции проживает и работает около 200 тысяч человек и на момент пуска пассажиропоток составит 29 тысяч человек в час. Со станции можно будет попасть не только на проспект Маршала Жукова и улицу Демьяна Бедного, но и на улицы Народного Ополчения и Мневники. В перспективе здесь будет большой транспортно-пересадочный узел с возможностью перехода на станцию «Проспект Маршала Жукова» Рублево-Архангельской линии, которую планируется построить в 2024 году.

«Мневники»

Будет расположена примерно в двух километрах от «Карамышевской», на севере Мневниковской поймы, рядом с магистралью Северо-Западной хорды. Около станции планируется построить большой жилой массив, куда переселят горожан по программе реновации. Далее линия пойдет в сторону Кунцева.

Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

«Терехово»

Станцию откроют также в 2021-м в составе участка «Терехово» — «Давыдково». Она будет расположена в середине Мневниковской поймы, рядом с одноименной деревней. Известно, что она будет с двумя береговыми платформами, между которыми поезда движутся в обоих направлениях, и мелкого заложения. Кроме строительства самой станции, планируется облагородить территорию вокруг нее.

Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

«Кунцевская»

Третья станция с таким названием в московском метро. Изначально ее хотели назвать «Можайская». Расположена в Западном административном округе. Она будет колонной, трехпролетной, мелкого заложения, с двумя береговыми платформами, как и «Терехово». С нее можно будет пересесть на синюю, Арбатско-Покровскую линию, быстро добраться в центр города или в Строгино — Красногорск, либо воспользоваться голубой, Филевской линией метро, либо пересесть на станцию Кунцево МЦД-1. Последний вариант позволит выбраться в ближайшее Подмосковье — в сторону Одинцова — или поехать в северном направлении — в сторону Лобни.

Тоннелепроходческий комплекс «Надежда» в котловане станции «Кунцевская» БКЛ / Фото: mos.ru

«Давыдково»

Станет первой, построенной в Можайском районе Москвы. Находиться будет вдоль Аминьевского шоссе, рядом с улицей Инициативной. Как и «Терехово», и «Кунцево», внутри она также будет с двумя береговыми платформами и мелкого заложения.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

«Аминьевская»

А это уже объект с одной островной платформой. Станцию строят в районе Очаково-Матвеевское на пересечении Аминьевского шоссе с Очаковским шоссе. Также рядом с ней находится проспект Генерала Дорохова. Кроме того, здесь планируется создать крупный транспортно-пересадочный узел с пересадкой на платформу Аминьевская Московской железной дороги. Станцию планируют открыть в 2021 году в составе участка «Аминьевская» — «Зюзино».

Станция метро «Аминьевское шоссе», проект / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

«Мичуринский проспект»

Вторая станция с таким названием в Москве. БКЛ потихоньку приближается к юго-западной части столицы, хотя административно это все еще ЗАО. С этой станции жители Очаково-Матвеевского смогут быстрее попасть в центр города или в район небоскребов «Москвы-Сити». Потому что с Большой кольцевой линии можно будет пересесть на Калининско-Солнцевскую, желтую. Серьезно отличаться от других станций новый «Мичуринский проспект» не будет. Другое дело, что наземный вестибюль «желтой» станции будет общим и для станции БКЛ.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

«Проспект Вернадского»

Еще одна станция с повторяющимся названием, которую планируют открыть в 2021 году. Она будет колонной, трехпролетной, мелкого заложения и с одной платформой. Расположится на улице Удальцова на пересечении с проспектом Вернадского. С нее возможно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической, красной линии.

Московские станции метро глазами китайскиих специалистов / Фото: «Вечерняя Москва»

«Новаторская»

Колонная, двухпролетная станция мелкого заложения с одной платформой. Строят ее на границе Западного и Юго-Западного административных округов Москвы, рядом с улицей Новаторов и Ленинским проспектом. В шаговой доступности от нее находятся Воронцовские пруды. В перспективе здесь планируется организовать пересадку на станцию «Улица Новаторов» Троицкой линии, строительство которой началось в 2019 году.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

«Воронцовская»

Еще одна станция в ЮЗАО в шаговой доступности от усадьбы Воронцово и одноименных прудов. Ее строительство ведется в Обручевском районе. Как и несколько предыдущих станций БКЛ, она также будет с одной платформой и мелкого заложения. В отличие от «Новаторской», здесь пересадка планируется сразу — на станцию «Калужская» Калужско-Рижской, оранжевой линии метро.

Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

«Зюзино»

Она станет последней новой станцией, открытой в 2021 году. Расположится в районах Черемушки и Зюзино на улице Каховке, примыкая к Севастопольскому проспекту. Каких-либо пересадок с нее не планируется. По типу постройки она не будет сильно отличаться от пяти предыдущих станций: мелкое заложение и пара пролетов. В дальнейшем БКЛ пойдет на восток и в ее состав войдут закрытые на реконструкцию станции «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» бывшей Каховской линии.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

С учетом планов мэрии в 2021 году значительная часть Большой кольцевой линии точно будет открыта для пассажиров. А к концу 2022 года не исключено, что второе московское кольцо метро замкнется полностью. Часть станций на востоке ведь уже готова, но пока они работают в составе Некрасовской линии.

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