Началась отделка платформы станции БКЛ метро «Зюзино»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

В Москве началась отделка станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Зюзино». Об этом в понедельник, 9 ноября, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в столичном районе Зюзино развернута большая программа реновации, в рамках которой большинство жителей хрущевок переедут в новостройки.

— В центре района появится станция метро «Зюзино», которая улучшит транспортную доступность, — сказал Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что станцию строят на пересечении улицы Каховки и Севастопольского проспекта. Она будет иметь два подземных вестибюля.

Южный участок БКЛ от станции метро «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» будет в длину семь километров. На этом участке откроются три станции — «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино», сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

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