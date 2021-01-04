Власти Москвы озвучили срок запуска станций БКЛ «Карамышевская» и «Мневники»
В ближайшие две–три недели столичные власти определят сроки запуска двух станций Большой кольцевой линии — «Карамышевская» и «Мневники». Об этом сообщил в понедельник, 4 января, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— На станциях ведутся пусконаладочные работы, — уточнил заммэра.
По его словам, станции «Карамышевская» и «Мневники» запустят через один–два месяца.
Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что восточный участок Большой кольцевой линии метро сдадут в 2022 году.
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