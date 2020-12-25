Метро становится ближе к дому

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируется замкнуть к 2023 году. Для пассажиров станет доступна 31 станция, включая реконструированные станции Каховской ветки. Новое кольцо сэкономит многим москвичам по 30 минут в каждой поездке.

В 2020 году полностью завершена проходка тоннелей на северо-восточном и западном участках Большой кольцевой линии метро. На БКЛ строители прокладывают их с помощью 6-метровых и 10-метровых тоннелепроходческих комплексов.

Обеспечение горожан метро в шаговой доступности — одна из приоритетных задач правительства Москвы. И даже в тяжелом 2020-м, несмотря на пандемию, подземка в столице строилась такими же активными темпами, что и в последние десять лет. Подробности рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев за рабочим столом / Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Непростое, но стратегически важное для города решение не останавливать в метро подземных работ непрерывного цикла даже во время весеннего локдауна было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным.

— Это позволило продолжить проходку тоннелей и завершить работы на важных участках, включая сложные — такие, например, как введенная в эксплуатацию соединительная линия перемещения передвижного состава между Большой кольцевой линией и Серпуховско-Тимирязевской веткой, построенная горным способом на глубине порядка 60 метров в твердых породах известняка, — отметил Андрей Бочкарев.

Активные работы велись и по продлению Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный. В частности, начали прокладку правого перегона между станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово», прокладываются однопутные тоннели между «Лианозово» и «Физтехом», осваивается и площадка станции «Физтех».

Ввод нового участка линии позволит жителям целого ряда районов на севере города экономить до 20 минут времени в поездках.

А на юге Москвы строится новая Троицкая линия, которая соединит Большую кольцевую линию с Коммунаркой, а оттуда придет в Троицк. Пользоваться ею будут ежедневно 100 тысяч человек.

— На всех пяти станциях первого участка завершено возведение ограждающих конструкций и вынос инженерных коммуникаций, полным ходом идут земляные и уже начаты монолитные работы, станция «Новаторская» готова на 25 процентов, «Университет Дружбы Народов» и «Славянский мир» — на треть, активно строятся станции «Улица Генерала Тюленева» и «Мамыри», где уже готовы колонны, — сообщил Андрей Бочкарев.

Знаковым событием года стало открытие шести новых станций метро на Некрасовской и Большой кольцевой линиях.

Всего же с января введено около 17 километров линий, а в ближайшее время планируется завершить строительство станции «Электрозаводская» на Большой кольцевой линии.

Не прекращалось и проектирование новых линий. Так, готов и одобрен проект планировки 20,7-километрового участка Бирюлевской ветки от «ЗИЛа» до Бирюлева Западного. По словам заммэра, строительство метро останется одним из приоритетов развития города и в ближайшие годы.

— У нас большие планы по развитию метрополитена. В период с 2021 по 2023 год мы построим 63,6 километра линий метро, 27 станций и пять электродепо, — подчеркнул Андрей Бочкарев. Солнцевский радиус продлят до аэропорта Внуково, Сокольническую ветку — до «Потапово» в Новой Москве, откроют новый участок салатовой ветки от «Селигерской» до «Физтеха», а на южном радиусе этой же линии построят станцию «Южный порт».

Ключевым проектом станет завершение строительства Большой кольцевой линии — самого протяженного в мире метрокольца.

Замкнуть его планируют к 2023 году.

БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

— Карамышевская

Ведутся пусконаладочные работы.

— Терехово

Ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.

— Мневники

Ведутся пусконаладочные работы.

— Кунцевская

Ведутся работы по устройству инженерных систем. В тоннеле между «Кунцевской» и «Давыдково» завершено устройство жесткого основания.

— Давыдково

Начаты архитектурноотделочные работы и устройство инженерных систем.

— Аминьевское шоссе

Сооружается подземный переход через одноименную магистраль. Ведутся работы в вестибюле и на платформе. Мичуринский проспект Ведется отделка пассажирской зоны платформы и служебных помещений. Идет устройство тягово-понизительной подстанции.

— Проспект Вернадского

Сооружаются наружные венткиоски, ведутся отделочные работы в служебных помещениях.

— Новаторская

Завершается устройство жесткого основания тоннеля и верхнего строения пути.

— Воронцовская

Ведутся архитектурноотделочные работы. Смонтированы эскалаторы и тягово-понизительная подстанция

— Зюзино

Специалисты монтируют инженерные системы и занимаются архитектурно-отделочными работами.

— Каховская

Полностью заменены основные конструкции платформенного участка, ведется ремонт тоннелей.

— Варшавская

Ведется демонтаж старой платформы, обустройство вестибюлей с новыми кассовыми залами.

— Каширская

Идет демонтаж облицовки стен, специалисты меняют инженерные системы. Кленовый бульвар Ведется проходка двухпутного тоннеля от «Кленового бульвара» в сторону «Каширской».

— Нагатинский Затон

Ведутся работы по сооружению основных железобетонных конструкций станционного комплекса

— Печатники

Ведутся работы по сооружению железобетонных конструкций станционного комплекса.

— Текстильщики

Ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж инженерных систем.

— Нижегородская

— Авиамоторная

— Лефортово

— Электрозаводская

— Сокольники

Возводятся основные конструкции станции, идет обратная засыпка котлована.

— Рижская

Готов эскалаторный тоннель, идут работы на пересадке и в вестибюле. Одна из самых глубоких станций в составе БКЛ.

— Марьина Роща

Одна из самых глубоких станций кольца, работы ведутся горным способом.

— Савеловская

— Петровский парк

— ЦСКА

— Хорошевская

— Шелепиха

— Деловой центр

Савеловская. Открыта в декабре 2018 года. Имеет пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро и железнодорожные направления, в том числе МЦД.

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Нагатинский Затон. Платформа станции будет украшена изображениями гигантских рыб. Это напомнит пассажирам о близости Москвы-реки и расскажет об ее обитателях. Дизайнеры архитектурного бюро, выигравшего конкурс на оформление станции, предложили изобразить все 12 видов рыб, которые обитают в этой части реки.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

ТПУ Нижегородская. Крупнейший в Европе транспортно-пересадочный узел объединил под одной крышей станции «Нижегородская» Некрасовской и Большой кольцевой линий метро, одноименную станцию МЦК, платформу Горьковской железной дороги (МЦД-2) и остановки наземного транспорта. Он стал своего рода символом сразу нескольких мегапроектов столицы.

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект», metrostroy.com

Щит. Тоннелепроходческие щиты прокладывают тоннели метро. В Москве работают щиты диаметрами 6 и 10 метров. Последние строят двухпутные тоннели и исключают необходимость возводить притоннельные сооружения.

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Электрозаводская. Готовится к открытию. Она улучшит транспортное обслуживание района Басманный, в рамках Большой кольцевой линии разгрузит центральные узлы московского метро и северные участки Калининской, Арбатско-Покровской и Сокольнической линий подземки.

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

УСКОРЯТ СОЗДАНИЕ ПОДЗЕМНОГО КОЛЬЦА

Ввод Большого кольца метро даст возможность строить новые маршруты и экономить время в пути. Как возводят в Москве линиюрекордсмен, рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Каждая стройплощадка Большого кольца уникальна. Возводить его приходится в условиях непростой гидрогеологии: строители встречают водонасыщенные грунты, глину, известняк, а чуть глубже — более твердые породы. С подземной стихией приходится бороться современными способами: замораживать те участки, где есть большой приток воды, проходить тоннели огромными щитами, специалисты учитывают существующие сооружения и коммуникации.

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

— Действует специальная система подземного мониторинга, с помощью которой разрабатываются комплексные предупреждающие мероприятия, чтобы при строительстве тоннелей метро существующие сооружения остались в целости и сохранности, — отметил Юрий Кравцов.

Тоннели БКЛ прокладывают при помощи проходческих комплексов диаметром 6 и 10 метров, последние имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционной для столичного метростроения технологией строительства однопутных тоннелей. Так, при возведении тоннелей с помощью 10-метровых щитов нет необходимости строить дополнительные сооружения и вентшахты на перегонах между станциями.

Габариты двухпутного тоннеля большого диаметра позволяют выполнить в верхней его части вентканал. В однопутных тоннелях подобное осуществить невозможно. Всего на строительстве БКЛ задействовано четыре щита-гиганта.

— Большая кольцевая линия — самый масштабный проект за всю историю метростроения в Москве, поэтому для «Мосинжпроекта», занимающегося его реализацией, это еще один весомый вклад в развитие транспортной инфраструктуры города и повод для гордости всего коллектива. БКЛ радикально изменит транспортную географию российской столицы. Благодаря новой линии поездки по городу станут короче и удобнее, — сказал Юрий Кравцов.

С открытием Большого кольца метро многие горожане получат метро в шаговой доступности от дома, работы, мест учебы и отдыха. Кольцо свяжет столичные районы, позволит пользоваться самым удобным видом транспорта жителям тех районов, где раньше не было метро.

После того как заработают все станции Большого кольца, пассажирам будут доступны 23 пересадки на другие ветки столичного метрополитена. В расчет берутся и будущие линии в Коммунарку, Бирюлево и Рублево-Архангельское. Также на Большой кольцевой предусмотрены пересадки на Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные железнодорожные направления.

— На сегодня проходка тоннелей Большого кольца выполнена на 91 процент, — рассказал Юрий Кравцов. — В этом году мы полностью завершили проходку на западном и северо-восточном участках линии. Остались небольшие участки на юге, юго-западе и востоке Большого кольца метро.

В следующем году планируется завершить проходку на Большом кольце полностью.

— Общестроительная готовность БКЛ составляет почти 70 процентов, из которых за 2020 год было выполнено 20 процентов, — подчеркнул гендиректор АО «Мосинжпроект». — Перед нами стоит задача не только не снижать темпа и объемов работ, но и существенно их ускорить.

ЦИТАТА ДНЯ

Сергей Собянин, мэр Москвы:

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— В планах на ближайшие годы — завершение строительства Большой кольцевой линии метро и первого участка новой Троицкой линии, продление метро во Внуково, район Северный и ряд других проектов.

В дополнение к двум первым диаметрам наземного метро будут открыты МЦД-3 Зеленоград — Раменское и большинство работ будут сделаны по МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный.

На правах рекламы

Читайте также: Москомэкспертиза: за качество отвечаем!