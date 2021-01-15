Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Один человек пострадал при пожаре на подземной парковке торгового центра в Мытищах
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Один человек пострадал при пожаре на подземной парковке торгового центра в Мытищах

Анастасия Колоскова

Происшествия

Пожарные потушили возгорание, произошедшее на подземной парковке торгового центра в подмосковных Мытищах вечером в пятницу, 15 января. Один человек пострадал и направлен в больницу.

Пламя вспыхнуло в помещении раздевалки, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На парковке в это время находились три автомобиля. Из здания эвакуировали около 260 человек.

Площадь самого четырехэтажного здания торгового центра, расположенного на Летной улице в Мытищах, где произошел пожар, составляет 2500 квадратных метров, уточняет РИА Новости.

Читайте также: Спасатели потушили пожар в многоэтажке на северо-западе Москвы

Мытищиспасатели МЧСпожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте