Один человек пострадал при пожаре на подземной парковке торгового центра в Мытищах

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожарные потушили возгорание, произошедшее на подземной парковке торгового центра в подмосковных Мытищах вечером в пятницу, 15 января. Один человек пострадал и направлен в больницу.

Пламя вспыхнуло в помещении раздевалки, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На парковке в это время находились три автомобиля. Из здания эвакуировали около 260 человек.

Площадь самого четырехэтажного здания торгового центра, расположенного на Летной улице в Мытищах, где произошел пожар, составляет 2500 квадратных метров, уточняет РИА Новости.

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