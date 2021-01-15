Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики пообещали москвичам рекордные морозы в начале следующей недели
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики пообещали москвичам рекордные морозы в начале следующей недели

Анастасия Колоскова

Город

Жителей Московской области ожидает рекордное похолодание в ночь на понедельник, 18 января. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

— В понедельник у нас ожидается самая холодная ночь с начала зимы. Минимальная температура в столице — минус 23—25 градусов, а в Подмосковье — минус 23—28, — цитирует синоптика АГН «Москва»

День в столице будет ясный. Температура будет держаться в диапазоне от минус 15 до минус 17 градусов в Москве, и от минус 15 до минус 20 в Подмосковье.

Уже со вторника жители региона могут надеяться на потепление, уточнила Макарова.

Читайте также: В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в феврале

погода в Москвепрогноз синоптиковметеорологическая зима
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте