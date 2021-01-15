Синоптики пообещали москвичам рекордные морозы в начале следующей недели

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей Московской области ожидает рекордное похолодание в ночь на понедельник, 18 января. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

— В понедельник у нас ожидается самая холодная ночь с начала зимы. Минимальная температура в столице — минус 23—25 градусов, а в Подмосковье — минус 23—28, — цитирует синоптика АГН «Москва»

День в столице будет ясный. Температура будет держаться в диапазоне от минус 15 до минус 17 градусов в Москве, и от минус 15 до минус 20 в Подмосковье.

Уже со вторника жители региона могут надеяться на потепление, уточнила Макарова.

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