Синоптики пообещали москвичам рекордные морозы в начале следующей недели
Жителей Московской области ожидает рекордное похолодание в ночь на понедельник, 18 января. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
— В понедельник у нас ожидается самая холодная ночь с начала зимы. Минимальная температура в столице — минус 23—25 градусов, а в Подмосковье — минус 23—28, — цитирует синоптика АГН «Москва»
День в столице будет ясный. Температура будет держаться в диапазоне от минус 15 до минус 17 градусов в Москве, и от минус 15 до минус 20 в Подмосковье.
Уже со вторника жители региона могут надеяться на потепление, уточнила Макарова.
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