Диетолог рассказал об опасностях работы на удаленке

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал об опасностях работы на удаленке в беседе с Nation News.

Эксперт отметил, что в удаленной работе много плюсов, например не нужно тратить время, чтобы добраться до офиса. С другой стороны, работа из дома таит в себе ряд проблем.

— Малоподвижность всегда сопровождает переедание. Никто за тобой не следит; никому ты не нужен; как ты выглядишь, никого не волнует. Но эти все риски — они управляемы. Опять же, если учесть, что ты лишних сил ни на что не тратишь, у тебя полно сил, чтобы с этими рисками взаимодействовать, — уточнил Гинзбург.

Врач рекомендует делать перерывы в работе из дома, чтобы заниматься зарядкой или прогуливаться.

Врач-диетолог и эндокринолог Алексей Калинчев отметил, что прибавка в весе часто происходит из-за несоблюдения правильного питания и физической активности, сообщает Newinform.

Ранее ФАН рассказало, что молодым специалистам сложно найти работу на рынке труда. Информацией об этом поделился руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров.

— В разных компаниях в связи с переходом на удаленку сократили наем таких специалистов, потому что были определенные трудности при адаптации, в том числе многие пытались сохранить текущий персонал, — пояснил Джабаров.

Сейчас, по мнению эксперта, ситуация улучшается, и число вакансий для молодежи стало увеличиваться.

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