«Яна — антигламур»: Рудковская предстала перед подписчиками в новом образе
Телеведущая Яна Рудковская предстала перед подписчиками в новом необычном образе. Она выложила фото, на котором изображен антураж советской квартиры.
— Яна — антигламур. Antiglamour. Привет из 90-х, — подписала под постом в Instagram-аккаунте Рудковская.
Подписчики восторженно отреагировали на пост: «Яна, вам все идет! Вы украсите любой интерьер»; «Харизму ничем не испортишь».
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