Яна Рудковская назвала свой возраст
Продюсер Яна Рудковская в разделе сторис своего Instagram-аккаунта ответила на вопросы подписчиков, которые поинтересовались среди прочего, какой настоящий возраст звезды.
Этот вопрос был обусловлен слухами, что супруге фигуриста Плющенко якобы далеко за пятьдесят, которые активно обсуждались в Интернете в последнее время.
— Блин, 46 стукнуло. Но мои года — мое богатство! — ответила продюсер словами из известной песни.
Также Рудковская рассказала поклонникам, что окончила школу в Барнауле с серебряной медалью, активно занимается благотворительностью, на ее теле нет ни одной татуировки. Также продюсер призналась, что никогда не была в Австралии и мечтает ее посетить.
Ранее продюсер высказалась по поводу конфликта ее супруга, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, с хореографом Алексеем Железняковым, который работает в команде Этери Тутберидзе.
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