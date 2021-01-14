Яна Рудковская назвала свой возраст

Фото: «Новое Радио»

Продюсер Яна Рудковская в разделе сторис своего Instagram-аккаунта ответила на вопросы подписчиков, которые поинтересовались среди прочего, какой настоящий возраст звезды.

Этот вопрос был обусловлен слухами, что супруге фигуриста Плющенко якобы далеко за пятьдесят, которые активно обсуждались в Интернете в последнее время.

— Блин, 46 стукнуло. Но мои года — мое богатство! — ответила продюсер словами из известной песни.

Также Рудковская рассказала поклонникам, что окончила школу в Барнауле с серебряной медалью, активно занимается благотворительностью, на ее теле нет ни одной татуировки. Также продюсер призналась, что никогда не была в Австралии и мечтает ее посетить.

Фото: Скриншот Instagram Яны Рудковской

Ранее продюсер высказалась по поводу конфликта ее супруга, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, с хореографом Алексеем Железняковым, который работает в команде Этери Тутберидзе.

Читайте также: «Шикарно выглядите»: поклонники оценили перевоплощение Самойловой в восточную царицу