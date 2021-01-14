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Рудковская призвала хореографа из команды Тутберидзе «ответить за базар»
Яна Рудковская возмутилась из-за того, что специалист снова «набросился в их адрес» / Фото: youtube.com / Super

Рудковская призвала хореографа из команды Тутберидзе «ответить за базар»

Юлия Курганова

Звезды

Продюсер Яна Рудковская высказалась по поводу конфликта супруга, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко с хореографом Алексеем Железняковым, который работает в команде Этери Тутберидзе.

Она возмутилась из-за того, что специалист опять «набросился на них».

— Снова дергают нас, да еще и в праздник! Ну понятно, что он безумная марионетка. Думаю, кто управляет этим несчастным, говорить не надо. Жаль парня! — заявила Рудковская в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что ее семья ждет Железнякова, и надеется, что он «ответит за свой базар или попросит прощение».

13 января, Железняков вызвал Плющенко на дуэль, чтобы решить все спорные вопросы на ринге. При этом хореограф заявил, что его оппонент испугается. Фигурист принял вызов, но появление подобного обращения он назвал белой горячкой. Также Плющенко выразил недоумение тем, что сотрудник из команды Тутберидзе постоянно высказывается о нем, хотя его «никто не трогает».

Конфликт между Плющенко и Железняковым произошел в мае после перехода воспитанниц Этери Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию двукратного олимпийского чемпиона. Хореограф иронично посоветовал фигуристу не мелочиться, а сразу нанять на работу саму Тутберидзе.

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