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Собянин поздравил с днем рождения народных артистов Дунаевского и Баринова
Фото: АГН «Москва»

Собянин поздравил с днем рождения народных артистов Дунаевского и Баринова

Анастасия Колоскова

Общество

Столичный градоначальник Сергей Собянин поздравил с днем рождения народных артистов России Валерия Баринова и Максима Дунаевского. Телеграммы с поздравлениями опубликованы на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин отметил, что Баринов, отметивший 15 января 75-летие, известен и любим как талантливый актер, создавший десятки самых разных и убедительных образов. Спектакли с участием актера «являются гордостью театральной Москвы и России».

Мэр пожелал актеру здоровья, благополучия и поддержки со стороны близких и поклонников.

В телеграмме, обращенной к Максиму Дунаевскому, которому в пятницу, 15 января, исполнилось 76 лет, Собянин отметил композиторский талант и высочайшим профессионализм музыканта.

— Ваши прекрасные песни любимы несколькими поколениями слушателей. Без Вашей музыки невозможно представить десятки популярных фильмов, вошедших в золотой фонд нашего кино, — обратился мэр к Дунаевскому.

Он заметил, что артист по праву завоевал широкое признание в нашей стране и за рубежом.

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