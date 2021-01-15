Более трех тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в новогодние каникулы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Павильон «Макет Москвы», расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, с 1 по 10 января 2021 года посетили более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента градостроительной политики.

В связи с ситуацией с пандемией единовременно в павильоне могли находиться не более 30 человек. Это повлияло на то, что число посетителей заметно снизилось по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками, уточнил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, тогда павильон увидела 21 тысяча посетителей, среди которых были туристы более чем из 20 российских регионов, а также гости из Франции, Бельгии, Китая и Саудовской Аравии.

Так, посетители могли увидеть пять светотехнических шоу: «Мегаполис Москва», «Лучший город земли», «Архитектурные стили Москвы», «История Москвы» и «Времена года». Также пришедшим показали новое оборудование, создающее над макетом эффект парящего изображения.

Гости павильона посмотрели интерактивные киоски, установленные на балконе над макетом, в которых содержится информация о самых заметных проектах, реализуемых в столице.

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