Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Певица Монеточка показала, как выходила замуж
Фото: youtube.com/вДудь

Певица Монеточка показала, как выходила замуж

Никита Абрамов

Звезды

Певица Монеточка пригласила всех на собственную свадьбу. Она выложила в интернет видео с заголовком «Как я вышла замуж».

Избранником певицы стал 33-летний музыкант Виктор Исаев. Бракосочетание прошло еще 26 декабря прошлого года, но говорить о подробностях звезда не захотела и нашла другой способ поделиться эмоциями с поклонниками.

Известно, что событие произошло в Сочи.

— Наша свадьба не похожа на концовку сказки Disney, не похожа на свадьбу наших родителей, не похожа на стильное торжество Instagram-селебрити… Она — только наша. И вы приглашены, мои драгоценные ребята! Чье-то счастье любит тишину, а мое — громкие песни, танцы и искры радости, потому что это я! — написала певица под видео на YouTube.

В очереди на бракосочетание Монеточка призналась, что на замужество решилась не сразу.

Читайте также: Певица Монеточка вышла замуж

замужествосвадьбаМонеточка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте