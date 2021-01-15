Певица Монеточка показала, как выходила замуж

Фото: youtube.com/вДудь

Певица Монеточка пригласила всех на собственную свадьбу. Она выложила в интернет видео с заголовком «Как я вышла замуж».

Избранником певицы стал 33-летний музыкант Виктор Исаев. Бракосочетание прошло еще 26 декабря прошлого года, но говорить о подробностях звезда не захотела и нашла другой способ поделиться эмоциями с поклонниками.

Известно, что событие произошло в Сочи.

— Наша свадьба не похожа на концовку сказки Disney, не похожа на свадьбу наших родителей, не похожа на стильное торжество Instagram-селебрити… Она — только наша. И вы приглашены, мои драгоценные ребята! Чье-то счастье любит тишину, а мое — громкие песни, танцы и искры радости, потому что это я! — написала певица под видео на YouTube.

В очереди на бракосочетание Монеточка призналась, что на замужество решилась не сразу.

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