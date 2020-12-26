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Певица Монеточка вышла замуж
Фото: youtube.com/вДудь

Певица Монеточка вышла замуж

Кирилл Николаев

Звезды

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Лиза Монеточка, на своей странице в Instagram сообщила, что вышла замуж.

Артистка выложила фотографию с обручальными кольцами. На снимке видны руки молодоженов. Певица не стала показывать лицо супруга.

— Сегодня я вышла замуж, — написала Монеточка в комментарии к посту.

Мужем певицы стал ее продюсер Виктор Исаев, о романе с которым Монеточка заявила осенью.

Ранее Монеточка рассказала о своем отношении к певице Земфире.

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